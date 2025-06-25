Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил представитель президиума иранского парламента Алиреза Салими, сообщает ТАСС.

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Уточняется, что согласно законопроекту, въезд инспекторам МАГАТЭ в Иран будет запрещен до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация выступает за скорейшее возобновление инспекций на территории Ирана. Он призвал сделать это как можно скорее, чтобы определить местонахождение урана.