Украине следует готовиться к «тяжелому лету», поскольку ВС РФ будут давить по всей линии фронта. Об этом изданию «Европейская правда» сообщил неназванный чиновник Североатлантического альянса.

Он сообщил, что в НАТО ожидают «движений» в Сумской области и «интенсификацию» на Запорожском направлении. Украинцам стоит ожидать «тяжелого лета», указал собеседник издания.

«Будет давление по всей линии фронта, и похоже, что оно будет расти, поэтому я говорю о сложном лете для Украины», — сказал источник.

До этого президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сказал, что у России нет задачи забрать Сумы, но это не исключено. По словам политика, сейчас ВС РФ создают в Сумской области зону безопасности, глубина которой составляет от восьми до 12 км.

Этот регион Украины граничит с Курской областью России. После того как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с республикой.