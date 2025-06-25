Правительство Великобритании должно быть готово к нападению на территорию Соединенного Королевства.

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Об этом говорится в обновленной стратегии национальной безопасности, с которой ознакомилась газета The Guardian.

«Некоторые противники закладывают основу для будущих конфликтов, занимая позиции, позволяющие им быстро действовать, чтобы вызвать серьезные сбои в наших энергетических и/или цепочках поставок, с целью удержать нас от противостояния их агрессии. Впервые за много лет мы должны активно готовиться к возможности прямой угрозы для территории Великобритании, потенциально с военным сценарием», — говорится в документе.

Премьер Британии Кир Стармер в предисловии к документу заявил, что «российская агрессия» угрожает Европе, а стратегическое соперничество в мире усиливается. Кроме того, по его словам, технологии трансформируют природу конфликтов и внутренней безопасности. Премьер утверждает, что «на британской земле ведется враждебная для государства деятельность».

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что британцам придется защищаться, чтобы сохранить «британский язык» и не заговорить на русском.