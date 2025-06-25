Турция выступит с мирными инициативами по Украине на саммите НАТО

Турция рассчитывает, что страны-члены Североатлантического альянса поддержат ее мирные инициативы по Украине, собираясь проинформировать о них на саммите в Гааге. Об этом заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. На него приехал и Владимир Зеленский. При этом организаторы постарались во время церемонии фотографирования поставить его как можно дальше от президента США Дональда Трампа. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что республика планирует новые шаги в рамках стамбульского урегулирования по Украине.

По словам дипломатического источника, о турецких мирных инициативах президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен проинформировать страны-члены НАТО в ходе двусторонних встреч в Гааге.

«Турция будет рассчитывать на поддержку переговорного процесса и инициатив по окончательному урегулированию конфликта», - пояснил он.

Ранее в ходе второго раунда прямых переговоров, который прошел в Стамбуле 2 июня, Россия и Украина обменялись меморандумами, в которых изложены условия урегулирования. При этом Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российский меморандум по урегулированию конфликта ультиматумом и «не воспринимают его всерьез». Он также назвал «бессодержательным» продолжение дипломатических встреч в Стамбуле «на уровне, который не решает ничего».