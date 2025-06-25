Названа цель давления США на Иран

Одной из целей, которые преследовали США, вступив в конфликт с Ираном, являлся слом влияния Китая в регионе. Об этом заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, связанную с его ядерной программой. Иран же ответил ракетными ударами. 22 июня в ситуацию вмешались США, ударив по иранским ядерным объектам. После чего, на фоне угроз Ирана перекрыть Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом экспорта нефти из Ближнего Востока в другие регионы, президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли договоренности о поэтапном перемирии.

Аналитик Энгин Озер отметил, что экономические последствия конфликта не сказались на мировых рынках так, как это изначально прогнозировалось, и даже угроза Ирана закрыть Ормузский пролив «не вызвала существенного роста цен на нефть».

«Экономические последствия закрытия правительством Тегерана пролива и вызванного этим снижения поставок нефти и роста цен для его единственного военного союзника, - Китая, весьма существенны. (…) Поэтому очень сложно «полностью» закрыть этот пролив, посредством которого осуществляется 20% мировой транспортировки нефти», - заявил аналитик.

При этом он отметил, что Вашингтон давит на Тегеран, стремясь заставить его отказаться от всех видов сотрудничества с Китаем, в том числе и от проекта «Один пояс - один путь» и военного сотрудничества.

«Одной из важных целей операции является слом влияния Пекина и полная поддержка Ираном коридора «Север-Юг» с Индией», - пояснил эксперт.

Отметим, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Китай теперь может продолжать закупать нефть у Ирана». При этом он выразил надежду, что Китай также будет закупать топливо в больших объемах и у США.