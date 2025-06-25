Глава МИД Польши заявил, что Путин «разбудил гиганта»

Президент России Владимир Путин «разбудил гиганта» в лице Евросоюза, который начал тратить «настоящие деньги» на оборону и в будущем может обогнать Москву по этому показателю. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на NATO Public Forum, трансляция которого велась на YouTube.

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Он назвал Россию «главной угрозой Европе», поэтому Евросоюзу нужно «быть лучше россиян». В этой связи он указал на увеличение расходов на оборону и подчеркнул, что речь идет «о настоящих деньгах».

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«Путин разбудил гиганта, мы начали тратить настоящие деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах. Россия через несколько лет окажется в ситуации, когда ей будет сложно равняться нашим расходам, как было с СССР в 1980-х», — сказал Сикорский.

Накануне федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в бундестаге заявил, что не видит иного пути к миру на Украине, кроме как усиления давления на Россию, поскольку президент Владимир Путин якобы понимает только язык силы. По его словам, для подлинного и длительного мира нужно желание всех сторон. При этом, по его словам, сейчас такой ситуации не наблюдается.