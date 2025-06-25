Глава МИД Украины призвал к «жестким санкциям» против России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна ожидает от Евросоюза мощных санкций против России, которые могут ударить по «военному бюджету» страны. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х после встречи с главой евродипломатии Каей Каллас.

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«Мы обсудили дальнейшие шаги ЕС по усилению санкционного давления на Россию. Мы ожидаем, что они будут действительно жесткими и нанесут ущерб военному бюджету Путина», — написал Сибига.

Он также напомнил о необходимости продвижения процесса вступления Украины в ЕС, поскольку республика выполнила все необходимые требования и «блокирование процесса одной страной неприемлемо».

До этого Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран-членов объединения заявила, что 18-й пакет санкций против России рассчитывают одобрить до конца недели. О начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций Каллас объявила сразу после утверждения советом ЕС предыдущего пакета в мае. По ее словам, ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира». Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России в мае.