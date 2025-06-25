Украинская блогер Анна Алхим заявила, что если в стране хотят «запретить все российское», то надо сразу отдать России Харьков и Одессу.

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— Отмените людей, говорящих на русском. Отмените пол-Украины, которые говорят на русском. Это ж нелюди по вашим словам, — высказалась Алхим.

По ее словам, сейчас не время наказывать украинцев за использование русского языка, поскольку намного важнее на данный момент предотвратить третью мировую войну, передает Lenta.ru.

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Ранее украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка. Он добавил, что в детях нужно «воспитывать гордость» за украинский язык и страну.

Также стало известно, что украинская полиция привлекла к административной ответственности владельца отеля, в котором во время концерта Верки Сердючки (певца Андрея Данилко) исполнялись композиции на русском языке.

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень также обратился в полицию с требованием принять меры в отношении Андрея Данилко после его выступления в Киеве 13 июня. По его словам, «русскоязычным песням не место в украинской столице».