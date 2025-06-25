В США заявили о презрении Трампа к Зеленскому

Организаторы встречи НАТО на высшем уровне в Гааге прикладывают усилия, чтобы уменьшить вероятность встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом 24 июня сообщила газета The Washington Post.

Уточняется, что так происходит из-за опасений, что Трамп не сможет спокойно общаться с Зеленским, поскольку презирает его. Кроме того, украинский вопрос, как ожидается, станет для лидеров стран альянса второстепенным.

Трамп перед саммитом НАТО оценил положение Зеленского