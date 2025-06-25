Трамп не предупредил лидеров ЕС о решении атаковать Иран

Глава американской администрации Дональд Трамп не уведомил заранее лидеров стран — участниц ЕС о решении атаковать ядерные объекты в Иране.

Информацию об этом приводит газета Politico со ссылкой на европейского чиновника, который также отметил, что на саммите G7 в Канаде президент США «оставил у лидеров ощущение, что склоняется к такой атаке».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп не информировал российского лидера о намерениях нанести удар по Ирану.