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Российские бойцы продавили оборону ВСУ под Купянском

Российские военные продвинулись в направлении Купянска, преодолев оборону украинских сил на участке между Радьковкой и Голубовкой. Об этом сообщает ТАСС.

За прошедшие сутки российские подразделения улучшили тактическое положение в нескольких районах Харьковской области, приближаясь к стратегическому городу.

Сейчас расстояние до Купянска составляет менее километра, а украинские позиции расположены на открытых участках местности.

Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов

По данным NBC News, у израильских вооруженных сил

наблюдается критическая нехватка боеприпасов, что создает серьезные проблемы для их операций. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время напряженность в отношениях между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом усилилась, что может повлиять на поставки вооружений.

Рубио выступил на Совете Украина - НАТО за мирное урегулирование конфликта

На заседании Совета Украина — НАТО в Гааге большинство участников продолжали настаивать на военной стратегии решения конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что госсекретарь США Марко Рубио выступил с более прагматичной речью, подчеркнув необходимость поиска мирных решений. Сийярто выразил разочарование тем, что многие сторонники продолжают придерживаться тактики эскалации, которая лишь усугубляет ситуацию в регионе.

Он подчеркнул важность дипломатического диалога и заверил, что Венгрия полностью поддерживает усилия по достижению долгосрочного мира на Украине.

Си Цзиньпин не поедет в Бразилию на саммит БРИКС

На саммите БРИКС в июле в Рио-де-Жанейро председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать. Об этом сообщает ТАСС.

Делегацию Китая возглавит премьер Госсовета Ли Цян. В качестве причины отсутствия Си Цзиньпина указывается его уже состоявшиеся встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой за последний год.

Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Трамп обвинил американские СМИ во лжи из-за сообщений об ударах США по Ирану

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство информацией телеканала CNN и газеты The New York Times, обвинив их в сговоре с целью дискредитации американских операций против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что СМИ распространяют фейковые новости, чтобы унизить один из самых успешных ударов в истории. При этом он подчеркнул, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены.

Ранее CNN и NYT со ссылкой на источники сообщили, что разведка и израильские чиновники считают, что основные компоненты ядерной программы Тегерана остались нетронутыми.