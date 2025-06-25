Трамп перед саммитом НАТО оценил положение Зеленского

Президент США Дональд Трамп перед отлетом на саммит НАТО в Гааге допустил возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Видео общения главы государства с журналистами опубликовал телеканал Fox News.

Трамп оценил положение Зеленского и подчеркнул, что тот находится «в очень тяжелой ситуации».

«Да, возможно, я увижусь с ним <…> Спрошу о том, как у него дела. Он в очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — заявил американский лидер.

Politico: Трамп планирует встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО 25 июня

Ранее сообщалось, что Трамп намерен встретиться с Зеленским в среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге. До этого издание The Washington Post (WP) написало, что представители альянса стараются держать на расстоянии президентов двух стран.