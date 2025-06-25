Успех Трампа на саммите НАТО будет сорван утечкой разведданных

Утечка доклада американской военной разведки об эффективности атаки по ядерным объектам Ирана омрачила триумф президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите НАТО. Об этом сообщает газета New York Times (NYT). В статье говорится, что Трамп рассчитывал на свой полный успех во время саммита НАТО в Нидерландах.

© Газета.Ru

Однако происшедшая утечка отчета Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) заставила скептически отнестись к заявлениям американского лидера о полном уничтожении ядерной программы Ирана. Удар по имиджу Трампа оказался особенно сильным, отмечает издание, так как автором этого доклада было само министерство обороны, которое и отвечало за атаки на иранские объекты. Поэтому оптимизм президента США оказался подорван.

24 июня телеканал CNN, ссылаясь на доклад военной разведки США, сообщил, что американские удары не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана. В ответ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что подобные сообщения являются ложью.