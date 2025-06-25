Трамп рассказал о своих ожиданиях от саммита НАТО в Гааге

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна будет «очень достойно представлена» на саммите НАТО в Гааге. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

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Политик назвал короля и королеву Нидерландов замечательными и выдающимися людьми. По его словам, завтрак с монархами «прошел отлично».

«А теперь — на важнейшие встречи НАТО. США будут очень достойно представлены!» — добавил американский лидер.

Перед началом саммита НАТО Трамп обсудил ситуацию вокруг конфликта Ирана и Израиля. По его словам, после ударов США по Ирану ее ядерная программа «исчезла на долгие годы. Также президент США сообщил, что планирует на полях мероприятия встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Трамп описал Зеленского двумя словами

Саммит НАТО проходит 24—25 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.