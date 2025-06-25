Путин «ударил» по США с трибуны ПМЭФ: Китай разгадал скрытый сигнал

На днях в Санкт-Петербурге завершился международный экономический форум ПМЭФ-2025, который, по оценке зарубежных СМИ, стал важным политическим и экономическим сигналом не только для России, но и для мировой арены. Особое внимание журналистов из Китая привлекло выступление российского президента Владимира Путина. Как сообщает китайская платформа Baidu, его заявления вызвали обеспокоенность у американских аналитиков.

«Произошло ли то, чего больше всего опасались США», – пишут аналитики. По данным китайских обозревателей, глава российского государства акцентировал внимание на беспрецедентном уровне взаимодействия между Россией и Китаем. Он подчеркнул, что партнерство двух стран продолжает укрепляться несмотря на внешнее давление. Китайская сторона расценила слова как дипломатическое послание, направленное в сторону Вашингтона. Эксперты Baidu указали, что впервые за 75 лет официальные представители России назвали отношения с Китаем «беспрецедентными».

По мнению авторов статьи, это заявление не ограничивалось формальной вежливостью – оно носило декларативный характер и было обращено к международному сообществу. Как отмечают китайские журналисты, подобная риторика способна поколебать стратегические планы США. Высказывания российского лидера они рассматривают как удар по надеждам американской администрации на смягчение российско-китайского сближения. Особенно это актуально на фоне обсуждений в США в свете возвращения Дональда Трампа в Белый дом и заявлений его окружения о намерении не допустить дальнейшего стратегического партнерства Москвы и Пекина, передает АБН24. Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения бизнес-ассоциаций, касающиеся условий возвращения иностранных компаний на российский рынок. Фото: пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru