Белый дом решил ограничить обмен разведданными с Конгрессом после утечки

Белый дом ограничит обмен разведданными с Конгрессом после утечки информации о результате ударов по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа.

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По данным газеты, Белый дом направит четырех чиновников по национальной безопасности для проведения брифингов с законодателями. Среди них министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на это заявила, что подобные высказывания являются «откровенной ложью» и попыткой дискредитировать Трампа.