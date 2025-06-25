Посольство США в Израиле возобновило работу

США со среды, 25 июня, возобновляют работу своего посольства в Израиле. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте дипмиссии в Иерусалиме.

Отмечается, что посольство после снятия ограничений будет работать как прежде.

В сообщении также говорится, что американское представительство возобновляет свою работу в связи с прекращением огня между Тель-Авивом и Тегераном.

Кроме того, снято распоряжение об убежищах для госслужащих США и членов их семей.

Напомним, что первым, кто сообщил о прекращении огня между Израилем и Ираном был американский президент Дональд Трамп. В своей публикации в соцсети он написал, что официальное прекращение 12-дневной войны мир увидит спустя сутки.

Буквально на следующий день президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил окончание 12-дневной войны с Тель-Авивом.