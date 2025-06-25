Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитировать удары США по Ирану

Американский президент Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету The New York Times в попытке дискредитировать американские удары по Ирану.

«Фейковые новостные издания CNN вместе с провальными New York Times объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории», — написал политик в соцсети Truth Social.

При этом он снова заявил, что ядерные объекты в Иране были «полностью уничтожены».

В NYT ранее писали, что у Ирана сохранились тайные объекты по обогащению урана.