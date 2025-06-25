На Украине рассказали о ловушке для Зеленского на саммите НАТО

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что президент страны Владимир Зеленский попал в ловушку на саммите стран-участниц НАТО в Гааге из-за поддержки ударов США по Ирану. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

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Ранее сообщалось, что Трамп намерен встретиться с Зеленским в среду, 25 июня, на полях саммита Североатлантического альянса в Гааге. До этого издание The Washington Post (WP) написало, что представители НАТО во время саммита в Гааге стараются держать на расстоянии президентов двух стран.