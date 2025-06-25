Молодежь КНДР обещала мстить США за бедствия Корейской войны

Молодежь Пхеньяна на массовом собрании обозначила решимость отомстить "американским империалистам" за бедствия Корейской войны в случае начала нового конфликта. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Митинг прошел 24 июня на площадке летнего театра парка Молодежи Пхеньяна. "Ораторы с трибуны говорили, что каждый год с приближением 25 июня (Корейская война началась в этот день в 1950 году - прим. ТАСС) среди молодежи усиливается ненависть к американским империалистическим агрессорам и крепнет желание отомстить, спросив тысячекратно за [пролитую] кровь", - информирует ЦТАК.

"Участники митинга подчеркивали, что и в эту минуту американские империалисты и враждебные силы вынашивают враждебные военные планы, стремясь лишить нас источника счастья и жизни", - говорится в статье. "Выступающие выразили решимость прославить достойное имя потомков поколения победителей и нового поколения чучхейской Кореи, вырвав до последнего все корни агрессии и войны, полностью дав волю копившемуся желанию отомстить тысячекратно, если американские империалисты снова бросят тень войны на нашу землю", - сообщает агентство.

Как отмечает ЦТАК, ораторы также говорили о том, что академическая конкуренция и активные исследования, повышение производительности и занятие творчеством тоже могут считаться участием в патриотическом движении, способствующим укреплению обороноспособности страны. "Во время собрания участники громко и грозно скандировали лозунги о разгроме врага", - добавляет агентство.