Дипломаты, которые представляют европейские страны, входящие в состав НАТО, на протяжении нескольких дней пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel.

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По версии журналистов, это было сделано для того, чтобы обратить внимание американского лидера Дональда Трампа на привлекательность сделки по повышению расходов на оборону.

Сам украинский лидер Владимир Зеленский, как указывает издание, понимает, что НАТО уделяет Украине все меньше времени, поэтому пытается "отчаянно напомнить о своей проблеме". В связи с этим президент Украины хочет вновь убедить главу Белого дома в необходимости ужесточения санкций против РФ.

Как заявляют авторы материала, после этого саммита тема вступления Украины в НАТО может быть снята с повестки дня на многие годы из-за неготовности страны к членству и нежелания Штатов идти на обострение отношений с Россией.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет цитаты о том, что Украина находится на необратимом пути в Североатлантический альянс, которая была в заявлении саммита в Вашингтоне в 2024 году.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия поддерживает это решение, так как членство Украины в НАТО могло бы привести к Третьей мировой войне. Кроме того, он уточнил, что главы МИД стран Североатлантического Альянса на заседании не приняли никакого решения относительно Украины, которое бы касалось ее дальнейшей поддержки.