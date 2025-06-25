Рубио выступил на Совете Украина - НАТО за мирное урегулирование конфликта

Старый подход, направленный на продолжение военных действий на Украине, преобладал на заседании Совета Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел в Гааге, состоявшемся во вторник вечером за рабочим ужином. Однако, как сообщил присутствовавший там глава венгерского МИД Петер Сийярто, госсекретарь США Марко Рубио произнес на этой встрече вполне реалистичную речь в поддержку мирного урегулирования конфликта.

"Если кратко подводить итог этого заседания, то могу сказать, что у меня возникло неприятное чувство из-за того, что очень многие люди по-прежнему пытаются реализовать [на Украине] старую стратегию, которая полностью провалилась за последние три года", - заявил Сийярто в беседе с венгерскими журналистами в Гааге, которая транслировалась телеканалом М1.

Он пояснил, что речь идет о стратегии, направленной на решение украинской проблемы военным путем, которая ведет лишь к тому, что Европа "еще больше увязнет в этом конфликте". Министр также отметил, что участвовавший в совещании министр иностранных дел Украины Андрей Сибига требовал введения новых санкций против России и поставок вооружений для своей страны.

В то же время Сийярто признался, что испытал "хорошие чувства", когда на этом заседании выступил Рубио. "Мы услышали очень реалистичную речь, в которой он фактически дал оценку ситуации.

А самой позитивной частью этой речи, думаю, было то, что госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов делу мира", - сказал министр. Он заверил, что венгерское правительство также убеждено в необходимости добиваться урегулирования конфликта на Украине исключительно мирным путем.

Министерское заседание Совета Украина - НАТО за рабочим ужином состоялось в первый день саммита НАТО, открывшегося во вторник в Гааге.