Страны НАТО пытаются лестью удержать США в альянсе

Страны НАТО пытаются при помощи лести сохранить поддержку президента США Дональда Трампа и добиться от него увеличения помощи Украине. Такую позицию выразили журналисты агентства Bloomberg и бразильской газеты Folha de S.Paulo.

Как отмечают авторы материала Bloomberg, "кампанию лести" возглавляет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который изо всех сил заостряет внимание на лидерской позиции Трампа в альянсе и подчеркивает вклад президента США в рост оборонных расходов стран - членов блока. Такой подход был заранее согласован с рядом европейских лидеров, указывает агентство. По мнению авторов материала Folha de S.Paulo, эти попытки добиться расположения Трампа лестью пока не увенчались успехом.

Американский лидер ранее опубликовал в соцсети Truth Social личное сообщение, которое, по данным Bloomberg и Folha de S.Paulo, ему прислал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В тексте сообщения генсек заверил Трампа, что тот добьется того, "чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за последние десятилетия".

В Folha de S.Paulo назвали эти слова и весь характер переписки "политическим коленопреклонением".

Кроме того, поскольку Трампу не удалось добиться урегулирования украинского конфликта в короткие сроки, его внимание к этому вопросу уже не столь велико, пишет Bloomberg. Представители европейских государств на саммите НАТО в Гааге, вероятно, попытаются обсудить этот вопрос с американским лидером. Один из западных чиновников предложил упоминать "очевидный успех ударов Трампа по Ирану", чтобы убедить его оказывать Киеву больше поддержки.

Обозреватели Folha de S.Paulo предположили, что участие Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО в Гааге и его возможная встреча с Трампом не приведут к конкретным результатам, кроме "жестов доброй воли" со стороны участников.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Североатлантический альянс переживает самый опасный кризис за 75 лет и оказался на грани распада после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США и антиевропейских выпадов его администрации.