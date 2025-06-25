Страны НАТО ещё до саммита в Гааге достигли консенсуса по увеличению оборонных расходов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Ещё в ходе подготовки саммита был достигнут консенсус о том, что до 2035 года, то есть в течение десяти лет надо достичь 3,5% плюс 1,5% с проверкой в 2029 году и с ежегодными отчётами о продвижении», — цитирует его РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что точная цифра увеличения расходов в итоговом документе встречи прописана не будет.

Ранее сообщалось, что Британия увеличит расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков между тем выразил мнение, что Североатлантический альянс находится на пути «оголтелой милитаризации».