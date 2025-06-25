Премьер-министр Великобритании Кир Стармер передаст ракеты Украине, оплатив их процентами по замороженным российским активам. Об этом написала британская газета The Guardian.

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Стармер заявил, что Британия отправит 350 современных ракет противовоздушной обороны (ПВО), заплатив 70 миллионов фунтов стерлингов (95 миллионов долларов) за счет процентов от замороженных активов России.

«Этот шаг знаменует собой первый случай, когда Великобритания использовала средства, связанные с Россией, для прямого финансирования вооружения для Киева», — отмечается в публикации.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Стармер тратит большие деньги на поддержку Украины. По его мнению, предотвратить «Стармергеддон» может только британский народ.