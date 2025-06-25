Bloomberg: СНБ США хочет вернуть ранее сокращённых сотрудников
Белый дом спустя всего месяц после отстранения сотрудников Совета по национальной безопасности (СНБ) теперь пытается вернуть их обратно.
«Белый дом начал нанимать больше сотрудников в СНБ, изменив курс спустя несколько недель после того, как президент Дональд Трамп значительно сократил размер совета, а США столкнулись с целым рядом внешнеполитических кризисов», — передаёт Bloomberg.
Согласно статье данный шаг рассматривается как признак того, что администрации требуется дополнительная помощь для решения различных внешнеполитических проблем, включая напряжённость в отношениях с Китаем, конфликты на Ближнем Востоке и военные действия на Украине.
По данным агентства, процессом кадрового обновления руководит госсекретарь Марко Рубио, исполняющий обязанности советника по национальной безопасности.
В мае телеканал CNN сообщал, что в США отстранили около 100 сотрудников Совета нацбезопасности Белого дома.
В Axios также писали, что Трамп и Рубио проводят реформу СНБ, видя в нём «глубинное государство».