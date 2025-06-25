Лидер голландской партии Боде раскритиковал приглашение Зеленского в парламент
Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" Тьерри Боде раскритиковал выступление Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов, подчеркнув, что это противоречит нейтралитету законодательного органа.
В видеообращении в соцсети Х он назвал совершенно уникальным случаем тот факт, что представителю другой страны было разрешено выступать в Палате представителей.
Такого, по его словам, не случалось за всю историю парламента Нидерландов, передает РИА Новости.
Однако за последние три года Зеленский уже не первый раз выступает с речью в парламенте Нидерландов.
Боде подчеркнул, что парламент должен быть нейтральным местом и служить только интересам своей страны.
"А сейчас мы нарушаем эту традицию, так как у нас сегодня днем в гостях Зеленский", - отметил политик.
По его мнению, происходящее показывает, насколько сильно власти Нидерландов "хотят присоединиться к этой военной риторике".
Боде также обратил внимание, что кроме Зеленского больше ни один из глав государств или правительств, которые приехали в Гаагу на саммит НАТО, не были приглашены в парламент.
Это потому, что Нидерланды все глубже погружаются в этот ужасный конфликт, резюмировал лидер партии.
Напомним, 24-25 июня в Гааге проходит саммит НАТО. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро.