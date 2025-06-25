Иран тайно сохранил объекты по обогащению урана

Иран сохранил небольшие тайные объекты по обогащению урана, которые были построены специально, чтобы ядерная программа продолжила существование в случае ударов по более крупным объектам. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников.

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По его данным, американская разведка пришла к выводу, что большая часть запасов обогащенного урана Ирана была перемещена до американской бомбардировки, в ходе которой была уничтожена только незначительная часть материала.

Ранее сообщалось, что Иран успел вывезти оборудование и уран с завода по обогащению урана в Фордо до ударов США. Как отмечает NYT, также появлялось все больше доказательств того, что иранцы, прислушавшись к неоднократным угрозам президента США Дональда Трампа предпринять военные действия, вывезли 400 килограммов урана, обогащенного до чистоты 60 процентов. Это чуть ниже 90 процентов, которые обычно используются в ядерном оружии.