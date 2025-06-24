Зеленского поставили подальше от Трампа для общего фото в Гааге

На саммите НАТО в Гааге организаторы постарались во время церемонии фотографирования поставить Владимира Зеленского как можно дальше от президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

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Главу США поместили почти в центре в первом ряду, тогда как Зеленский расположился намного правее во втором.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что украинский лидер не участвует в официальной программе саммита альянса в Гааге, потому что с ним за одним столом не захотели сидеть США, Турция, Словакия и Венгрия.

«То, что Зеленский ни в каком официальном виде не участвует в саммите НАТО — главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — подчеркнул глава правительства.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что организаторы саммита НАТО в Гааге стараются держать Зеленского и Трампа на расстоянии.