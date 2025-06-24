Зеленского поставили подальше от Трампа для общего фото в Гааге

Илья Родин

На саммите НАТО в Гааге организаторы постарались во время церемонии фотографирования поставить Владимира Зеленского как можно дальше от президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленского поставили подальше от Трампа для общего фото в Гааге
© CSPAN

Главу США поместили почти в центре в первом ряду, тогда как Зеленский расположился намного правее во втором.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что украинский лидер не участвует в официальной программе саммита альянса в Гааге, потому что с ним за одним столом не захотели сидеть США, Турция, Словакия и Венгрия.

«То, что Зеленский ни в каком официальном виде не участвует в саммите НАТО — главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — подчеркнул глава правительства.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что организаторы саммита НАТО в Гааге стараются держать Зеленского и Трампа на расстоянии.