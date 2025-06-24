Мужчина в Китае 52 года проходил с зубной щеткой в кишечнике

В Китае врачи спасли 64-летнего мужчину, который проглотил зубную щетку 52 года назад. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным газеты, пожилой мужчина из провинции Аньхой обратился к медикам с жалобами на дискомфорт в районе желудка и кишечника.

По его словам, он в 12 лет проглотил зубную щетку и побоялся рассказать об этом родителям. Он рассчитывал на то, что 17-сантиметровая зубная щетка растворится сама, а потом забыл о случившемся.

Во время обследования медики обнаружили, что щетка зафиксировалась в районе тонкого кишечника. С помощью эндоскопа врачи 80 минут извлекали инородное тело.

Пациенту очень повезло, подчеркнули специалисты, что щетка застряла в изгибе кишечника и не двигалась там десятилетиями. Они добавили, что это был один из самых длинных предметов, которые больница извлекала из пищеварительной системы пациента за последние три года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи извлекли из желудка мужчины зубную щетку, дверную ручку и дужки от очков, а в Ленинградской области в желудке и кишечнике 2-летнего ребенка обнаружили 124 инородных тела.