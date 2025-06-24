В МИД Ирана заявили о намерении продолжить ядерную программу

Иран не откажется от ядерной программы. Об этом в интервью Al-Araby Al-Jadeed заявил глава МИД исламской страны Аббас Аракчи.

Он отметил, что конфликт с Израилем только укрепил волю Ирана и сделал его более решительным и стойким. По словам Аракчи, Тегеран приложил «огромные усилия, чтобы получить доступ к этой технологии, терпел санкции, а ученые отдавали свои жизни».

«Никто в Иране не откажется от этой технологии. Ядерная программа Тегерана была прозрачной и находилась под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — сказал глава МИД.

Аракчи подчеркнул, что Иран намерен продолжить реализацию этого проекта. Он добавил, что в ближайшее время Тегеран планирует сосредоточиться на защите своих ядерных объектов в будущем и изменении взгляда на развитие программы и на режим нераспространения.