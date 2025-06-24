Трамп прилетел в Гаагу с развязанными шнурками и в кепке

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в аэропорту Схипхоп в Нидерландах. Трансляцию прибытия американского лидера вела телерадиокомпания NOS.

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Самолет Трампа прилетел в аэропорт после 20:30 по московскому времени. Политик вышел на трап в белой кепке с надписью USA, а шнурки на его обуви были развязаны.

Американский лидер сел в ожидавший его бронированный лимузин по прозвищу «Зверь», после чего направился на ужин в резиденцию королевской семьи Нидерландов Хейс-тен-Бос, которая расположена на окраине Гааги. Там он за ужином встретится с мировыми лидерами.

Ранее Трамп споткнулся, поднимаясь на борт самолета по трапу. Тогда же аналогичный конфуз произошел и с американским госсекретарем Марко Рубио.