СМИ сообщили, что США не уничтожили ядерную программу Ирана
Удары США по иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы исламской республики. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад разведывательного управления минобороны США.
В публикации отмечается, что во время атаки были повреждены надземные строения и энергетическая инфраструктура на всех объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане. Ядерный материал и оборудование, включая запасы обогащенного урана и центрифуги, в целом уцелели. Аналитики подчеркивают, что ключевые элементы ядерной программы не были уничтожены.
Телеканал отмечает, что в администрации президента США не согласны с докладом разведки, в Белом доме назвали его «неверным», а удары по иранским объектам «были полностью успешными».
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не сможет восстановить свою ядерную программу.
В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.
Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.
Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.