В Госдепе США оценили возможность ослабления санкций против Ирана

США пока не готовы говорить об ослаблении санкций в отношении Ирана, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.

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Она подчеркнула, что не собирается опережать президента США Дональда Трампа или пытаться угадать, какой будет стратегия по данному вопросу. Брюс подчеркнула, что действия США пойдут на пользу Ирану, о чем станет известно в ближайшем будущем.

До этого глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС может восстановить санкции против Ирана, если не будут достигнуты договоренности по ядерному досье.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.