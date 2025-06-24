The Guardian: власти Израиля были «ошеломлены» отповедью Трампа

Правительство Израиля было «ошеломлено» и «смущено» публичной отповедью президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Рано утром во вторник, 24 июня, американский президент заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном. Он призвал стороны не нарушать перемирие.

Вместе с тем, ЦАХАЛ нанес ряд ударов по объектам на иранской территории. На фоне действий Израиля Трамп позволил себе ряд резких высказываний.

«Они [власти Израиля] были удивлены, что он [Трамп] пошёл и сделал всё это [заявления] публично, и вообще очень быстро переключился на них. Они закончили эту войну на высшем уровне, а тут такой маленький провал», — отметил источник.

Собеседник издания заметил, что Трамп также провел «исключительно твердый и прямой» телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп сделал резкое заявление об Израиле

По его данным, глава правительства осознал серьезность ситуации и озабоченность, которую выразил президент США.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заметил, что на фоне критики со стороны американского лидера поговорил со своим американским коллегой Питом Хегсетом, чтобы поблагодарить США за «смелое решение Дональда Трампа действовать вместе с Израилем против иранской ядерной угрозы».