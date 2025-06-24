Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана

RT на русском

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана.

Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана
© globallookpress.com
«Мы демонтировали ядерный проект Ирана. Если кто-то попытается его возродить, мы будем действовать с той же решимостью и силой, чтобы пресечь любую такую ​​попытку. У Ирана не будет ядерного оружия», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп призвал успокоить Израиль в свете нарушения перемирия и вернуть военных лётчиков домой.

Говоря об ирано-израильском конфликте, американский лидер использовал мат.