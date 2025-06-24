Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана.
«Мы демонтировали ядерный проект Ирана. Если кто-то попытается его возродить, мы будем действовать с той же решимостью и силой, чтобы пресечь любую такую попытку. У Ирана не будет ядерного оружия», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп призвал успокоить Израиль в свете нарушения перемирия и вернуть военных лётчиков домой.
Говоря об ирано-израильском конфликте, американский лидер использовал мат.