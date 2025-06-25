СМИ: Зеленский решил надеть костюм после унижений со стороны Трампа

Выбор Владимиром Зеленским чёрного костюма в качестве наряда для визита на саммит НАТО в Гааге стал ответом на унижение со стороны главы американской администрации Дональда Трампа.

Такую точку зрения высказал журналист и фотограф Сами Саллинен. В беседе с финской газетой Iltalehti он предположил, что киевский режим таким образом намеревался показать, что Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в сложившейся ситуации.

Трамп перед саммитом НАТО оценил положение Зеленского

Кроме того, по словам Саллинена, Зеленский таким образом мог продемонстрировать, что придаёт саммиту НАТО в Гааге большее значение, нежели неудачному визиту в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что Зеленского поставили подальше от Трампа на церемонии фотографирования во время саммита НАТО в Гааге.