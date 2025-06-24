В Нидерландах раскритиковали выступление Зеленского в парламенте страны

Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" Тьерри Боде раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского в нижней палате парламента страны. В опубликованном в социальной сети X видеообращении политик заявил, что этот шаг нарушает вековую традицию нейтралитета.

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Боде подчеркнул, что впервые в истории Нидерландов главе иностранного государства предоставили возможность выступить перед законодателями. По его мнению, парламент должен заниматься исключительно внутренними вопросами, не подвергаясь внешнему давлению. Политик расценил решение властей как знак присоединения страны к "военной риторике", отметив, что даже лидеры ключевых союзников Нидерландов ранее не получали подобной привилегии.

В знак протеста против выступления Зеленского "Форум за демократию" бойкотировал парламентское заседание. Боде заявил, что такой шаг властей демонстрирует их однозначную позицию в конфликте и отход от дипломатических методов урегулирования.

Выступление украинского президента состоялось 24 июня в Гааге накануне двухдневного саммита НАТО.

Ранее сообщалось, что Зеленский не получит новых обещаний помощи на саммите НАТО.