Премьер-министр Великобритании Кир Стармер тратит большие деньги на поддержку Украины. Именно он виновен в том, что погибают британские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает ирландский журналист Чей Боуз.

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Таким мнением он поделился в социальной сети X.

«Такая судьба ждет сыновей многих британских семей, поскольку он все сильнее и сильнее подталкивает к грандиозной войне отвлечения внимания на Украине», — написал Боуз.

Журналист отметил, что предотвратить дальнейшую гибель британцев и «Стармергеддон» может только британский народ.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил, что в зоне спецоперации ликвидировали еще одного британского наемника — Бенджамина Лео Берджесса.