Орбан назвал не желающие видеть Зеленского на саммите НАТО страны

Организаторы саммита НАТО в Гааге не пригласили на свои совещания Владимира Зеленского, потому что лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии не хотят сидеть с ним за одним столом, когда речь идет о делах альянса.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя отсутствие Зеленского на рабочих встречах в Нидерландах.

"В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО", - сказал Орбан в кратком интервью, показанном венгерскими новостными телеканалами.

Он отметил, что будет рад видеть Зеленского на саммите Евросоюза, который состоится 26-27 июня в Брюсселе, сразу вслед за саммитом НАТО. В то же время премьер подтвердил, что выступает против приема Украины в эти организации.

"Национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы не быть ни в каком интеграционном сообществе с Украиной - ни в НАТО, ни в Европейском союзе", - заявил Орбан.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что Зеленского не позвали на рабочие совещания саммита НАТО в Гааге, поскольку встречи с ним хотел избежать президент США Дональд Трамп. Тем не менее Зеленский был приглашен на прием, который в день открытия саммита дали для его участников король Нидерландов Виллем-Александер и королева Максима.