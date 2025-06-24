Президент Ирана заявил, что Израиль заплатил «ужасную цену» за агрессию против республики

Израиль не сумел достичь своих целей и заплатил ужасную цену за агрессию против Ирана, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, израильская сторона потерпела неудачу в достижении целей по уничтожению иранских объектов и срыву ядерных исследований, а также в провоцировании социальных беспорядков в стране.

Президент республики подчеркнул, что масштаб разрушений в Израиле вследствие ответных ударов иранских вооруженных сил продемонстрировал миру, что цена авантюры против Ирана оказалась ужасной».

Пезешкиан добавил, что Тегеран верит в мирное сосуществование со всеми соседними государствами, а также надеется вместе противостоять попыткам недружественных государств посеять раздор в регионе.

До этого президент республики заявил, что Иран будет соблюдать режим прекращения огня при условии, что Израиль не будет его нарушать.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.