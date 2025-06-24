Пашинян раскрыл «план неудавшегося переворота оппозиции» в Армении

«Мошенники» планировали организовать госпереворот в Армении, однако потерпели провал.

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План раскрыл премьер-министр страны Никол Пашинян в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена).

«Этот процесс войдет в историю как "неудавшийся государственный переворот мошенников"», — заявил политик, ссылаясь на статью издания Civic.

В материале утверждается, что оппозиция Армении разработала план по свержению действующей власти. Стратегия якобы включала в себя участие бывших президентов страны и российские компании. Civic выложило в сеть сканы неизвестных документов из семи страниц под названием «Стратегия переворота». В начале документа указывается, что целью плана является «свержение режима Никола Пашиняна» и передача власти народу, церкви и другим структурам.

Ранее Пашинян пригласил к себе главу Армянской церкви, чтобы развеять слухи о своем обрезании.