NBC: Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. У израильских военных заканчиваются некоторые ключевые вооружения. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, особенно ощущается нехватка боеприпасов, в то время как отношения между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом, чья страна является одним из основных поставщиков вооружений еврейскому государству, стали более напряженными.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана (в Фордо, Натанзе и Исфахане). Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, по информации властей США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было.

Как заявил 23 июня вскоре после обстрела базы Аль-Удейд Трамп, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь и постепенно завершить военный конфликт. Израильские власти подтвердили, что приняли предложение США, и сообщили о выполнении всех поставленных перед собой задач. В Иране заявили, что одержали победу над Израилем, вынудив его в одностороннем порядке прекратить агрессию.