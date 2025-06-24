Пашинян обнародовал план неудавшегося госпереворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в своих соцсетях ссылку на публикацию в одном из армянских СМИ плана, который оппозиция нынешнего премьера якобы подготовила для осуществления госпереворота.

Пашинян на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) опубликовал ссылку на публикацию сайта Civic.am под названием «План переворота оппозиции», передает Armenia Today. Этот печатный документ содержит семь страниц, на которых якобы изложен «план поэтапных действий, направленных на свержение действующей власти».

Работа, согласно опубликованному плану, якобы должна была начаться 23 июля этого года. В документе содержится подробная программа, перечень ресурсов и список лиц, которые должны участвовать в организации переворота.

В течение нескольких месяцев, согласно плану, СМИ и лидеры общественного мнения должны поднять «эмоциональную волну» среди общества. К акциям должны присоединиться военачальники, известные артисты, монашеские ордена и приходские общины, матери погибших защитников Карабаха, экс-лидеры Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян. В документе неоднократно упоминаются «представители российской стороны».

На пик, по опубликованному плану, акции должны якобы были выйти к середине сентября. К этому моменту общество должно начать требовать отлучения Пашиняна и его соратников от церкви.

21 сентября – в день независимости Армении – должен свершиться переворот, а затем осуществиться конституционный переход к новой власти. Премьер-министром переходного периода в документе назван Армен Чарчян – известный врач и бывший депутат парламента Армении, приговоренный в 2001 году к условному сроку по обвинению в давлении на избирателей в преддверии парламентских выборов.

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Пашинян сопроводил публикацию комментарием: «Этот процесс останется в истории как «проваленный переворот мерзавцев».

Напомним, ранее Пашинян выступил с оскорблениями в адрес Армянской апостольской церкви. Он назвал ее «агентом влияния» и «чуланом с рухлядью». После этого в Армении был арестован выступивший в защиту церкви предприниматель Самвел Карапетян.