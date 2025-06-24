Президент Украины Владимир Зеленский волнуется из-за того, что украинский конфликт уходит на второй план из-за событий на Ближнем Востоке, и в связи с этим еще активнее начал требовать помощь от Евросоюза.

Таким мнением поделился лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Среди безумных требований, провокаций, намеков и даже угроз он требует оружия и миллиардов, чтобы продлить свою войну!» — написал политик.

Он отметил, что украинский лидер уже потерял хладнокровие, а также подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон одобряет действия Зеленского и подталкивает его к тому, чтобы он продолжал.

Ранее Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как сообщил президент Украины, стороны скоординировали шаги в рамках саммита альянса и высказались об ожидаемых результатах.