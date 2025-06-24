Иран открыл свое воздушное пространство для международных рейсов

Власти Ирана открыли воздушное пространство страны для прилетов и вылетов из Тегерана для международных рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Отмечается, что самолетам, которые решат прилететь или вылететь из Ирана нужно получить «предварительное разрешение».

«Воздушное пространство страны теперь открыто для международных прилетов и вылетов в Тегеран и из него», — говорится в тексте.

Напомним, что 13 июня между Израилем и Ираном вспыхнул конфликт. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран это отрицает. После вмешательства США в конфликт Тель-Авив и Тегеран договорились о заключении перемирия на 12 дней, которое, по словам американского президента Дональда Трампа, позволит обеспечить полное завершение войны.