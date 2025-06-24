США не информировал Европу об атаках по Ирану

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Власти США не информировали Европу об атаках Соединенных Штатов по Ирану. Об этом РИА Новости сообщил европейский дипломатический источник.

У него спросили, ставил ли Вашингтон своих партнеров в Европе об ударах по Ирану.

«Вашингтон не информировал европейских партеров об ударах США по Ирану, не было консультаций», — ответил источник агентства.

Напомним, что на выходных США вступили в конфликт между Израилем и Ираном. В ночь на 22 июня Вашингтон нанес удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тегеран ответил на это ударами по американским базам в Катаре 23 июня. После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия на 12 дней, которое позволит обеспечить завершение конфликта между ними.