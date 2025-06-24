Генсек НАТО сделал новое дерзкое заявление о Путине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз дерзко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. Он заявил, что Запад должен обеспечить такой мир, при котором Путин «никогда, никогда больше не попытается отнять у американцев ни одного квадратного километра украинской территории». Об этом политик высказался в интервью западному журналисту.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз дерзко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. Он заявил, что Запад должен обеспечить такой мир, при котором Путин «никогда, никогда больше не попытается отнять у американцев ни одного квадратного километра украинской территории». Об этом политик высказался в интервью западному журналисту.

Также Рютте призвал не слушать «рассказы российских историков о событиях тысячелетней давности». Он заявил, что Россия, очевидно, не была настроена серьезно.

Европейцы и Канада, по словам генсека альянса, уже пообещали Украине $35 млрд на вооружение в этом году, это больше половины прошлогодней помощи.

Он добавил, что мирное соглашение должно быть прочным, и отметил роль президента США Дональда Трампа, который «сдвинул дело с мертвой точки, начав диалог с Путиным».

Ранее военный корреспондент Александр Коц ответил шуткой на слова Рютте о русском языке в Великобритании. Журналист иронично намекнул, что британцам пора бы выучить турецкий язык, так как на это настраивает демографическая картина современного Лондона.