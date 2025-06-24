Стало известно о попытках представителей НАТО развести Зеленского и Трампа

Представители НАТО во время саммита в Гааге стараются держать на расстоянии украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

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Об этом пишет The Washington Post (WP).

«По пути в Гаагу Трамп сообщил журналистам, что он "вероятно" встретится с Зеленским на полях саммита, хотя представители НАТО стараются держать их на расстоянии друг от друга на публике, что является признанием порой бурного презрения Трампа к украинскому лидеру», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский может встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня. Украинский лидер подчеркнул, что встреча с Трампом очень важна, однако она не определяет его поездку в Гаагу. Если же ему удастся провести переговоры с американским коллегой, планируется обсуждение новых санкций и давления на Россию.