В Иране рассказали о состоянии ядерной программы республики

Ядерная программа Ирана не уничтожена, США это прекрасно понимают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере безопасности исламской республики.

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Он подчеркнул, что Иран по-прежнему обладает всеми необходимыми возможностями в ядерной сфере.

До этого посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что удары США и Израиля по атомным объектам Ирана подорвали перспективу переговоров.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.